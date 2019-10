Trombose: Conheça hábitos saudáveis para evitar a doença

Apenas no Paraná, ano passado, 3.576 atendimentos foram realizados pelo SUS (Sistema Único de Saúde) para tratar a TVP (Trombose Venosa Profunda). Os dados, da Secretaria da Saúde (Sesa-PR), mostram também que, em 2019, somente no primeiro semestre 1.806 atendimentos foram feitos com essa finalidade.

A disfunção, muitas vezes silenciosa, é caracterizada pela formação de coágulos que bloqueiam a passagem sanguínea no interior das veias profundas. Quando não tratada, pode trazer sérias complicações, como úlceras de perna, embolia pulmonar e até mesmo levar ao óbito.

Para alertar a população sobre a importância da prevenção e tratamento da doença, são realizadas campanhas como a do Dia Mundial de Combate à Trombose, em 13 outubro. Visando reforçar o alerta, desde setembro o IACVC (Instituto de Angiologia e Cirurgia Vascular) desenvolve ações de orientação aos seus pacientes e à população curitibana. Por meio de suas redes sociais, site, canais de comunicação e também em suas consultas, o Instituto está disponibilizando materiais de orientação e prevenção.

Para o médico especialista em angiologia, cirurgia vascular e endovascular José Fernando Macedo, diretor do IACVC, é de extrema importância para a população ter acesso a informações que possam auxiliar na prevenção. “É imprescindível ter, por exemplo, hábitos saudáveis, como a alimentação balanceada e a prática de exercícios físicos”, alerta o especialista.

Grupos de risco

Macedo reforça as orientações para os grupos de risco: grávidas, pessoas com histórico da doença na família e pessoas acima de 50 anos. Além disso, fatores como obesidade, sedentarismo, tabagismo e uso de anticoncepcional podem agravar a situação. “As principais manifestações aparecem pelo inchaço nos tornozelos, dor, sensação de cansaço e peso nas pernas, principalmente ao fim do dia”, alerta.

Tratamento

A trombose é mais comum nos membros inferiores, sendo em 90% dos casos na perna esquerda e em 10% deles nos membros superiores, pelves. Além de orientações e do uso de meias elásticas, o principal tratamento é feito com medicações anticoagulantes.

Ao contrário do que era feito antigamente, hoje, na maioria dos casos, não é necessária a internação do paciente.

Dependendo dos sintomas, é possível fazer o tratamento ambulatorial com o uso de anticoagulantes orais. O tempo de tratamento varia de seis meses a um ano. Nas situações mais raras, pode ser necessário que o paciente tome medicações para o resto da vida.

Fonte: www.iacvc.com.br

Dicas práticas para quem trabalha sentado evitar risco de trombose venosa e varizes

A mesa, a cadeira e o computador; são esses os três itens mais comuns na jornada de trabalho da maioria dos brasileiros empregados. O problema é que trabalhar sentado oito horas por dia (ou mais) aumenta em 10% o risco de morte, segundo estudo publicado na revista médica britânica “The Lancet”. “Além disso, como a panturrilha é o coração das pernas, a cada contração muscular bombeamos o sangue e ativamos a nossa circulação. Situações em que essa musculatura fica parada muito tempo podem causar uma retenção de líquido nas pernas, levando a inchaço, pernas pesadas, cansadas e aumentando a predisposição de desenvolver varizes e trombose venosa”, explica a cirurgiã vascular e angiologista Aline Lamaita, médica do corpo clínico do Hospital Albert Einstein.

De acordo com a pesquisa, que analisou 16 relatórios sobre idosos dos EUA, da Europa Ocidental e da Austrália, para cada oito horas sentado é necessário praticar uma hora de atividade física para resistir aos efeitos negativos desse “sedentarismo”. “Embora muitas pessoas com a rotina de trabalho muito pesada não tenham tempo e disposição para realizar atividade física em outro horário, isso é necessário para que haja um desenvolvimento da musculatura efetiva, que poderia de certa forma protegê-los dos efeitos deletérios do trabalho sentado”, afirma a médica. “O hábito de realizar atividade física regular está relacionado a melhor controle de peso, melhora do diabetes, controle de pressão arterial e níveis de colesterol, além de um condicionamento cardiopulmonar”.

ATENÇÃO

Para pessoas com propensão a problemas vasculares, o ideal é também introduzir alguns hábitos para ativar a circulação, como:

– Realizar exercícios movimentando os pés a cada hora de trabalho sentado;

– Levantar a cada hora e andar para movimentar um pouco as pernas;

– Para alguns casos, usar meias de compressão para conforto e melhor rendimento.

Vida saudável

Segundo a angiologista Aline Lamaita, os hábitos de vida saudáveis, como a prática de atividades físicas, são indicados desde cedo e com cuidados especiais após os 40 anos. “Como depois dessa fase da vida temos uma mudança na estrutura corporal, perdendo massa magra [musculatura], aumento da incidência de outras doenças associadas [hipertensão, diabetes], além do processo normal de envelhecimento, esse grupo deve estar mais atento aos cuidados do dia a dia”, comenta.

FONTE: http://www.alinelamaita.com.br/