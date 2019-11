Troca-troca no primeiro escalão: “Mudanças necessárias”, diz prefeito

Reportagem: Josimar Bagatoli

Cascavel – Faltando pouco mais de um ano para o fim do mandato, o prefeito Leonaldo Paranhos (PSC) decidiu pôr fim ao acúmulo de funções no primeiro escalão da Prefeitura de Cascavel. Ontem (11) ele anunciou o preenchimento da última vaga: a presidência da Cohavel (Companhia de Habitação de Cascavel), que passa para Adani Primo Triches (MDB). Até então presidida por Nei Haveroth, que ficará exclusivamente como secretário de Obras.

Há uma semana Jefferson Lobo foi nomeado secretário de Comunicação, cargo que estava vago desde abril de 2018, quando Ivan Zuchi pediu exoneração. Em setembro, o IPC (Instituto de Planejamento de Cascavel) passou a ser presidido por Edson José de Vasconcelos, cargo até então acumulado por Cletírio Feistler, que é secretário da Casa Civil.

Mas teve mais mudanças. Na Assistência Social, o diretor Emilio Martini fica como coordenador do FeliCidade do Idoso, ação que será implantada a partir de janeiro do ano que vem no Parque Tarqüínio. A vaga dele foi ocupada por Roseli Vascelai, que até semana passada comandava a Secretaria de Política sobre Drogas e Proteção à Comunidade. Para esse cargo foi nomeado o atual chefe da Guarda Municipal, Antônio Volmei dos Santos, policial civil aposentado. “Estava programado… A Guarda Municipal deve ser coordenada por um servidor público da corporação… tínhamos esse compromisso, conforme previsão legal. A Rose tinha pedido para assumir outra pasta. Não é fácil… é uma mulher sensível, com muita garra, mas tem que comandar um batalhão de pessoas, eram 45 agora tem mais 65 [guardas], é um peso importante. Com a experiência que o Volmei tem com segurança, uma vida inteira dedicada a esse tema, nos sentimos confortáveis”, disse Paranhos.

Apesar da justificativa dada pelo prefeito, Rose vinha desgastada. Em agosto o filho dela foi preso pela venda de abortivos, condenado mês passado a 12 anos de prisão. Depois, houve o flagrante da van do programa “Crack, é possível vencer” usada em um churrasco com cerveja no autódromo municipal.

Na Cohavel, Paranhos espera de Triches – que é advogado – um avanço na regularização de áreas e terrenos com casas construídas sem documentação.

Quadro completo

Com as nomeações, o quadro da Prefeitura de Cascavel está completo. “Trabalhamos muito com economia”, disse o prefeito, que cita como exemplo a designação de apenas um subprefeito rural – antes eram sete. “Custavam R$ 830 mil no ano. Precisamos enxugar a máquina, fizemos isso e agora estamos com time completo para rigorosamente cumprirmos nosso plano de governo. Já chegamos a 82% e ao fim do governo chegaremos a 100%”.