Transporte coletivo passa a atender funcionários da indústria e supermercados a partir desta quinta-feira

O Município de Cascavel está ajustando o transporte coletivo urbano para atender, a partir desta quinta-feira (26), além dos trabalhadores da saúde, também os funcionários de supermercados e da indústria.

Foi montada uma tabela com linhas especiais para serviços essenciais, que está disponível neste link https://www.cettrans.com.br/pagina.php?id=22, no site da Cettrans, que funcionará apenas em horários de pico, com um total de 33 veículos, iniciando em algumas linhas às 05h40, com último horário às 20h40. O transporte coletivo circulará de segunda a sábado. Aos domingos continua suspenso.

Os ônibus irão circular com 50% da capacidade máxima (30 a 35 passageiros), conforme o modelo. Para acessar o veículo os passageiros terão de comprovar que atuam nos setores autorizados, com crachá ou holerite da empresa.