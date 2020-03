Transcatarina mantém datas

Por enquanto, o 12º Trasncatarina mantém o calendário, com prova prevista de 7 a 11 de julho, com percurso de 800 quilômetros no centro-oeste catarinense. A largada será mantida na cidade de Fraiburgo (SC). Treze Tílias e Caçador também serão sedes. Organizado pelo Caçador Jeep Clube, as inscrições estão abertas pelo site www.transcatarina.com.br, sendo dividido nas categorias de competição (Máster, Graduados, Turismo, Turismo Iniciante e Turismo Light) e de passeio (Passeio Radical 1 e 2, e Adventure 1, 2 e 3).

Relacionado