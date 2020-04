Trabalho de orientação sobre o coronavírus continua em comércios e obras.

A obrigatoriedade do uso de máscaras em locais públicos e comerciais motivou o grupo de trabalho da Prefeitura de Foz do Iguaçu a traçar diferentes contatos com a população. Além dos supermercados, casas lotéricas e pequenos comércios, os grupos também percorrem os canteiros de obras para orientar os trabalhadores.

Na última semana, o grupo visitou 380 obras, onde atuavam cerca de 850 profissionais entre mestres de obras, pedreiros, arquitetos dentre outros. A estratégia vem de encontro ao serviço 199, disponibilizado para denúncias e coordenado pela Secretaria de Fazenda, Defesa Civil e Guarda Municipal.

Além do uso de equipamentos, os agentes também têm focado no esclarecimento de informações contidas nos decretos referentes à circulação de pessoas, uso da máscara, equipamentos de proteção individual e restrição de pessoas idosas e crianças em estabelecimentos comerciais.

O trabalho de orientação segue ao longo do mês em locais de maior movimentação. A cada semana, o grupo foca a fiscalização em diferentes frentes, visando orientar e fortalecer o combate ao coronavírus.