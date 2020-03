Trabalhadores dos Correios podem entrar em greve nesta terça

Trabalhadores dos Correios de todo o Brasil podem entrar em greve a partir das 22h desta terça-feira (3). No Paraná, estão sendo realizadas assembleias em todas as regiões do Estado ao longo do dia. A principal queixa é a falta de cumprimento dos acordos feitos entre as partes no TST (Tribunal Superior do Trabalho) ano passado. Representantes sindicais reclamam ainda de perseguições e demissões injustificadas.

“A greve também é motivada pela ameaça de privatização dos Correios, com risco de 40 mil demissões. Mais da metade dos trabalhadores da estatal são carteiros, 62% têm mais de 40 anos e a maioria não possui formação superior”, diz texto do sindicato dos trabalhadores dos Correios, o Sintcom-PR, que acrescenta: “O sucateamento da estatal com o fechamento contínuo de diversas agências é outro fator para o movimento paredista. Frota e instalações precárias, falta de água e limpeza nos centros de distribuição e agências, transferências compulsórias de funcionários para locais distantes da residência, inclusive para outras cidades. O último concurso foi realizado em 2011 e se estima um déficit de 20 mil funcionários. As terceirizações de mão de obra são feitas de forma precária, com baixos salários, falta de treinamento e alta rotatividade o que vem comprometendo a qualidade dos serviços prestados por esses profissionais”.