Tóquio 2021: Com pico de casos no Brasil, COB leva atletas olímpicos para a Europa

Rio de Janeiro – O COB (Comitê Olímpico do Brasil) avançou no planejamento da Missão Europa, o período de treinamentos para atletas e equipes em países europeus entre julho e dezembro deste ano. O objetivo é oferecer a volta aos treinos com segurança aos brasileiros já classificados ou em vias de classificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2021.

No momento, está previsto o atendimento a 207 atletas de 15 modalidades (11 Confederações), quantitativos que ainda podem aumentar com a confirmação do interesse de novos esportes em participar. A medida faz parte do Programa Emergencial de Apoio ao Sistema Olímpico e os embarques ainda não tiveram as datas definidas.

“Fizemos contato com todas as Confederações Olímpicas para identificar suas necessidades e planejar, em conjunto, os treinos na Europa. Foi primordial, além de priorizar atletas classificados para os Jogos de Tóquio, ter certeza da condição de continuidade aos treinos após encerrado o período na Europa”, explica o chefe de Missão nos Jogos Olímpicos de Tóquio, Marco Antônio La Porta Jr.

A principal base do Brasil em Portugal deverá ser o Centro de Treinamento de Rio Maior, um equipamento público-privado a 75 km de Lisboa. Junto com as autoridades portuguesas, o COB estabeleceu um protocolo rígido de controle para identificar e também para prevenir a contaminação pelo novo coronavírus. Assim, todos os integrantes da delegação serão testados até 72 horas antes do embarque, só podendo viajar caso apresentem resultado negativo para o PCR. Ao chegarem a Portugal, os membros da equipe seguirão direto para o Centro de Treinamento, onde serão novamente testados e ficarão em isolamento por 48 horas, até sair o resultado da sorologia. Aí então estarão aptos para atividades esportivas.

Ao lado da vela, que treinará em Cascais, no litoral de Lisboa, o judô deverá ser uma das primeiras modalidades a embarcar, levando 28 judocas para treinos em Coimbra. Na sequência embarca o boxe, que prevê uma delegação de 22 pugilistas. Ainda entre os maiores contingentes estão a natação (22) e o atletismo (29).

Mais equipes

Ao todo, a janela disponível para treinos terá 180 dias e consumirá R$ 13,7 milhões como investimento do COB na logística. As outras equipes que enviarão atletas são: handebol feminino (18 atletas), handebol masculino (18 atletas), rúgbi feminino (15), wrestling (10), ginástica rítmica (7), saltos ornamentais (7), taekwondo (6), ginástica artística masculina (6), triathlon (6), ginástica artística feminina (4), vela (4), nado artístico (2), maratonas aquáticas (1).