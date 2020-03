Toniolo na Cadete

Com pouco mais de dez meses no kartismo brasileiro, o gaúcho Guki Toniolo conquistou alguns resultados expressivos na categoria Cadete. Foi o quinto colocado no Sul-Brasileiro, campeão da Copa Centro Serra Gaúcha e quarto lugar no Campeonato Gaúcho. Focado em desenvolver as habilidades no esporte pelo qual é apaixonado, ele enfrentou ainda o desafio de participar do Campeonato Sul-Americano, do Brasileiro e da Copa Brasil de Kart em 2019, mesmo com pouca experiência. No último sábado ele marcou três pontos na segunda etapa da Copa São Paulo Light de Kart, disputada no Kartódromo de Interlagos, quando foi o oitavo colocado.

Retorno

Vai começar a temporada brasileira de rali de velocidade. De amanhã até sábado a cidade catarinense de Pomerode recebe a etapa de abertura do Campeonato Brasileiro (CBR). Será a volta da prova ao calendário nacional e também marcará o retorno do piloto erechinense Elton Palkewich às pistas. Fora da temporada 2019, o campeão gaúcho em duas categorias diferentes (bicampeão na RC3 e campeão na RC5) agora encara pela primeira vez uma prova fora do Estado e pelo campeonato nacional.

Enzo Elias

O piloto brasiliense Enzo Elias, atual campeão da Porsche Carrera Cup 3.8, anuncia que fará sua estreia, nesta temporada, na classe 4.0 da Porsche Carrera Cup. O campeonato começa sábado e domingo, no icônico autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP).