Toniolo lidera Troféu Kart Motor

No momento atual, algumas notícias soam como um certo acalento em meio a tantas outras preocupantes devido à pandemia da covid-19. O gaúcho Guki Toniolo, que está isolado na residência com a família em Bento Gonçalves, recebeu com entusiasmo a informação sobre a liderança na disputa pelo Troféu Kart Motor. Campeão da primeira etapa da Copa SPR Light de Kart, certame estadual catarinense que está entre os eventos de escore do Troféu Kart Motor, realizada no início de março, Guki Toniolo lidera a categoria Cadete com 19,8 pontos.

