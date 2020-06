A Secretaria de Saúde de Toledo informou na tarde desta terça-feira (9) que foram identificados treze novos casos da covid-19 no município.

São oito casos no sexo masculino, com idades variando entre os 13 e os 85 anos e cinco casos no sexo feminino, com idades que variaram entre os 24 e os 78 anos.

Oito casos foram diagnosticados através de Teste Rápido e cinco casos através da RT-PCR.