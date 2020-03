Respiradores do HR serão usados para os casos mais graves; Toledo tem 13 casos suspeitos

Dentre as medidas de enfrentamento à pandemia do coronavírus, a Prefeitura de Toledo, no oeste do Paraná, firmou parceria com a Hoesp (Associação Beneficente de Saúde do Oeste do Paraná) – também conhecida como Hospital Bom Jesus – para a utilização de leitos da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da instituição.

A parceria foi anunciada nesta segunda-feira (23) pelo prefeito Lucio de Marchi, a secretária de Saúde, Denise Liell, e pela diretora superintendente da Hoesp, Zulnei Bordin, durante transmissão realizada nas redes sociais para divulgar novas informações sobre o coronavírus.

A secretária de Saúde explicou que o Município adquiriu 16 respiradores para o Hospital Regional, que está fechado há mais de três anos. “Estamos colocando em uso para uma possível necessidade, além disso, faremos a busca nos demais municípios da região para saber o que poderão nos ofertar. O Hoesp está disponibilizando a estrutura da instituição, isso é uma soma de esforços não só do Município e do Hospital Bom Jesus, mas de todos”, evidenciou Denise Liell.

Os equipamentos do Hospital Regional serão utilizados pela 20ª Regional de Saúde, que atende diversos municípios da microrregião. “Neste momento, temos que pensar na coletividade. São 400 mil habitantes que necessitam dessa rede de apoio. Há a necessidade de termos equipes extras, estamos trabalhando com nossos profissionais do quadro de servidores municipais, mas a parceria é necessária. Vai chegar um momento em que todos serão convocados para a linha de frente”, acrescentou Denise.

“Como nós suspendemos as cirurgias eletivas, então temos hoje disponibilidade de leitos. Será possível montar 16 leitos de UTI. Será no setor de Pediatria, que será transferido para outro local, e terá acesso exclusivo de entrada, não passará por todo o hospital para dar acesso a essa unidade. Claro que, para isso, contamos com a ajuda dos municípios para liberar equipe médica e de enfermagem”, explicou a diretora superintendente da Hoesp, Zulnei Bordin.

O prefeito informou que essa é a melhor alternativa para o momento: “Estamos nos preparando e avançando nos sentido de liberar uma ala no Hospital Regional específica para esses atendimentos clínicos, mas, no momento, essa parceria é a melhor opção que nós temos. Todas as medidas que estão sendo tomadas são para a proteção da vida”.

Boletim

A coordenação do COE (Centro de Operações de Emergência) atualizou na tarde desta segunda-feira (23) a situação epidemiológica do Município em relação ao coronavírus.

Ao todo, foram registrados 15 casos suspeitos até o momento, dos quais dois foram descartados e 13 ainda aguardam resultado de exames.

O perfil de idade varia entre dois e 69 anos, sendo dez mulheres e cinco homens. Todos os casos são importados, ou seja, contraídos fora do Município e com histórico de viagem ao exterior ou para as cidades do Rio de Janeiro ou de São Paulo, tendo retornado há menos de 14 dias do início dos sintomas.