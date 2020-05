Toledo registra três mortes na ala Covid-19

A Prefeitura de Toledo, através da Secretaria Municipal de Saúde confirmou na neste domingo (23) a primeira morte suspeita de Covid-19, de uma moradora do município e outros dois pacientes na ala de tratamento da Covid-19 do Hospital Bom Jesus.

A moradores de Toledo é uma mulher de 29 anos, que apresentava fatores de risco relacionados à imunidade. Ela foi internada no Pronto Atendimento Municipal Doutor Jorge Milton Nunes no dia 20 de maio e no dia seguinte, precisou ser transferida para o Hospital Bom Jesus. A morte ocorreu na noite deste sábado (23), apesar dos esforços da Equipe que atua na ala Covid do referido Hospital. A paciente estava entre os casos graves monitorados pelo setor de Epidemiologia.

O município ainda informou sobre outras duas mortes relacionadas à Covid, que foram registradas no Hospital Bom Jesus, sendo o primeiro um homem de 81 anos, caso suspeito do novo coronavírus, morador de Cascavel e outro de 62 anos, morador de Corbélia.

A Secretaria de Saúde lamenta as mortes, se solidariza com as famílias e amigos, e enfatiza todas as recomendações para evitar o contágio. “Fiquem em casa se puderem. Caso seja preciso sair de casa, usem máscara, mantenham distância mínima de 1,5 metro de outras pessoas e evitem aglomerações. Não se esqueçam de lavar sempre as mãos e passar álcool em gel, e demais medidas definidas em decreto para controle da propagação do novo coronavírus na cidade.

Balanço

Até a tarde de sábado (22) foram notificados 167 casos no município. Destes, 140 já foram descartados. Dez casos ainda aguardam o resultado e 17 foram confirmados, dos quais quatro já estão recuperados.