Toledo registra 4 novos casos positivos de covid-19 em apenas um dia

O número de casos que testaram positivo para Covid-19 teve o acréscimo de mais quatro mulheres. As informações foram divulgadas na tarde desta quinta-feira (21) pela Presidente do Centro de Operações Emergenciais (COE) de Toledo, Denise Liell, e pelo Médico Porta Voz do COE, Fernando Pedrotti com a presença do Prefeito Lucio de Marchi. Com esse resultado, passam para 13 o número de casos positivos no município.

Perfil

Dos quatro casos divulgados nesta tarde, o primeiro é de uma jovem de 14 anos, que está assintomática. Ela é contato de caso confirmado e teve resultado confirmado positivo nesta quinta-feira (21) após realização de Teste Rápido.

O segundo caso também é de uma mulher, uma adolescente de 11 anos, que teve início de sintomas no dia 14 de maio. Apresentou como sintomas febre e coriza. É contato de caso confirmado. Realizou o exame de RT-PCR. O resultado positivo foi confirmado hoje (21).

O terceiro caso é de uma criança, uma menina de 3 anos, que teve o início dos sintomas no dia 15 de maio. Também apresentou febre e coriza. É contato de caso confirmado. Realizou o exame de RT-PCR. O resultado positivo também foi confirmado hoje.

O quarto caso é de uma mulher de 38 anos, residente em Toledo, porém que encontra-se em uma cidade do Norte do Paraná desde o mês de abril. Ela apresentou febre e dispneia no dia 16 de maio. Realizou coleta de RT-PCR e testou positivo. O caso não foi contraído em Toledo, porém a Secretaria de Estado da Saúde fará o registro do caso na cidade onde a senhora reside. Neste caso, Toledo.

Situação

“Todos os pacientes estão evoluindo bem, estão em isolamento e monitoramento domiciliar”, informou o Médico Fernando Pedrotti.

Dados

Até o momento foram notificados 161 casos no município. Destes, 137 já foram descartados. Onze casos ainda aguardam o resultado e 13 foram confirmados, dos quais quatro já estão recuperados. Toledo não apresentou nenhum óbito para Covid-19.

Assessoria