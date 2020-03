Toledo faz jogo de vida ou morte com o Paraná Clube

Toledo – Atual vice-campeão paranaense, maior conquista do futebol profissional da cidade em 40 anos de história, o Toledo precisa reviver o clima de 2019 para o jogo do tudo ou nada que faz com o Paraná Clube neste domingo (15), às 16h, no Estádio 14 de Dezembro, pela última rodada do Paranaense de Futebol 2020.

Na zona intermediária entre as quartas de final e a zona de rebaixamento, mas sem chance de chegar às quartas de final, o Porco só depende de si para seguir na elite do Estadual. Para isso, precisa de um feito inédito, pois nunca venceu a Gralha em 25 jogos disputados entre as equipes, desde 1990.

Em caso de empate, o Toledo precisa que Cascavel CR e FC Cascavel vençam seus compromissos fora de casa diante de PSTC e União, respectivamente, para se manter na 1ª Divisão.

Já para os objetivos do Paraná Clube um empate basta. O time está a um empate de carimbar a última vaga em aberto para a próxima fase. Aliás, a Gralha poderá terminar entre os oito melhores até mesmo com uma derrota, mas desde que o Cascavel CR também seja derrotado, em Cornélio Procópio.

Com decisão à quarta fase da Copa do Brasil marcada para quarta-feira (18) diante do Botafogo, o Paraná estuda mandar um time alternativo para o interior do Estado, a exemplo das duas últimas partidas que antecederam duelos pela competição nacional.