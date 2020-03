Toledo efetiva Zé Maria e já começa a pensar na Série D

Toledo – Livre do rebaixamento no Paranaense de Futebol graças a vitória inédita sobre o Paraná Clube, o Toledo planeja com mais tranquilidade suas ações para a Série D do Campeonato Brasileiro, marcada para iniciar em maio.

Tão logo a primeira fase do Estadual foi encerrada, no último domingo (15), a diretoria toledana decretou recesso de 15 dias e liberou todos os atletas, mantendo apenas os pratas da casa, casos de David Jhefer, Christian Schneider e Gustavo Hemkemeier, por exemplo, e o e então auxiliar e agora técnico Zé Maria.

O novo treinador e o presidente Carlos Dulaba pretendem renovar com alguns dos contratados que vestiram a camisa da equipe no Estadual, após análise caso a caso.

Quando retornar às atividades, no dia 30 de março, o Toledo contará apenas com seu elenco fixo, que é basicamente sua equipe sub-20. Já as contratações para a Série D serão pontuais, o que minimiza o efeito negativo que a paralisação do futebol brasileiro pode causar no mercado da bola. É que o Porco avaliaria reforços de outros Estaduais, de equipes que já teriam encerrado a participação nos campeonatos que, por hora, estão todos suspensos.