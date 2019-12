Toledo EC e FC Cascavel se enfrentam nesta quarta

Cascavel – Apresentadas neste mês de dezembro, apesar de já estarem treinando desde novembro, as equipes profissionais de Toledo EC e FC Cascavel se enfrentarão em jogo treino nesta quarta-feira (18), às 16h, no Estádio 14 de Dezembro. O ingresso é a doação de um quilo de alimento não perecível.

Será o segundo teste para os cascavelenses e o primeiro para os toledanos. No último dia 7, os comandados do técnico Marcelo Caranhato enfrentaram o D’Napolli, campeão amador de Cascavel, em jogo-treino, e venceram por 7 a 2.

Depois do jogo de hoje, o time cascavelense atuará novamente em casa. No sábado (21), às 16h, em seu centro de treinamentos, receberá a equipe sub-20 da Chapecoense.

Na sequência de testes confirmados antes da estreia no Paranaense 2020, o FC Cascavel ainda enfrentará o Cianorte duas vezes, uma fora de casa no dia 30 e outra no Estádio Olímpico, no dia 10 de janeiro. O campeonato estadual terá início no dia 18 de janeiro e o FC Cascavel estreará no dia seguinte, fora de casa, contra o Coritiba.

Já o Toledo, do técnico Paulo Baier, depois do time aurinegro, enfrentará a equipe tricolor da cidade vizinha, o Cascavel CR, em amistoso que está marcado para o dia 8 de janeiro no Estádio Olímpico. No Paranaense 2020, o Porco estreará no dia 19 de janeiro contra o Cianorte, em casa.