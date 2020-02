Toledo e Medianeira serão sedes de treinamentos das seleções paranaenses

Toledo – A Federação Paranaense de Voleibol anunciou a lista com os nomes dos atletas convidados para um período de treinamento visando às convocações para as seleções paranaenses, das categorias Sub-19 masculino e Sub-18 feminino, que vão disputar a temporada 2020 dos CBS (Campeonatos Brasileiros de Seleções).

A apresentação das atletas sub-18 será nesta quarta-feira (19), às 9h30, no Ginásio Hugo Zeni, em Toledo. Os convocados sub-19 deverão se apresentar no dia 24 de fevereiro, às 9h30, em Medianeira.

As competições do CBS serão disputadas em duas categorias masculinas (Sub-19 e Sub-17) e duas femininas (Sub-18 e Sub-16), e todas com três divisões (especial, primeira e segunda).

O mês de março concentrará metade dos eventos da temporada, com a realização da divisão especial e primeira divisão das categorias sub-19 e sub-17 masculino e o sub-18 feminino.

Em agosto ocorrem as disputas da segunda divisão do sub-19 masculino e do sub-18 feminino.

O sub-16 feminino terá a divisão especial e a primeira divisão realizadas em setembro. A temporada se encerra em novembro com a segunda divisão do sub-17 masculino e sub-16 feminino.

O Paraná disputa todos os torneios da tradicional competição de base do voleibol nacional na Divisão Especial.

Todos os eventos serão realizados no CDV (Centro de Desenvolvimento de Voleibol), em Saquarema (RJ).