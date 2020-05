Toledo começa a aplicar fumacê para combater a dengue

A Prefeitura de Toledo começou nesta sábado (2) a utilizar o carro fumacê para realizar o combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

A aplicação do inseticida Ultra Baixo Volume (UBV) se estende a vários bairros da cidade. Conforme a Secretaria de Saúde, algumas medidas devem ser seguidas pelos moradores no momento em que o veículo passa pela rua, como manter portas e janelas abertas, evitar ficar próximo ao carro, cobrir gaiolas e trocar água no bebedouro de animais.