Toledano disputa o Mundial de Ciclismo Estrada na Holanda

Rio de Janeiro – Competição que contará com a participação de 416 atletas de 49 países, o Campeonato Mundial de Ciclismo de Estrada tem início nesta quinta-feira (12) em Emmen, na Holanda. As disputas seguem até o domingo (15) e contam com a participação de um paranaense de Toledo na seleção brasileira.

O paratleta Luis Steffens compete na categoria C4 e estreia hoje na prova Contrarrelógio. Sábado (14) será a vez de competir na de Resistência. Com lesão que limita os movimentos na perna esquerda, Luis chega à Holanda com a experiência de ter participado dos Jogos Parapna-Americanos em Lima, encerrados no último dia 1º.

Além dele, estiveram no Peru Carlos Soares e Lauro Chaman, sendo que apenas este último medalhou na competição continental: dois ouros e uma prata.

No Mundial, a delegação brasileira será composta também por Jady Mavazzi (H3), Marcos Ribeiro (C1) e Victoria Barbosa (C2), além de Soares (C1), Chaman (C5) e Steffens.

O Campeonato Mundial de Estrada é a competição que mais distribui pontos para o Ranking Mundial da modalidade. Todos os pontos somados valem para o ranking que abrirá vagas para os Jogos Paraolímpicos Tóquio 2020.