TN Virtual lança categoria profissional

O crescente número de inscrições para a edição 2020 do Turismo Nacional no automobilismo virtual fez com que a organização decidisse ampliar o número de pilotos e categorias para os grids que formarão as seis etapas do campeonato. Assim, serão cerca de 180 pilotos classificados para quatro categorias, todas com grids formados por 36 carros.

“Estamos no quinto dia de seletiva dos tempos e estamos passando a marca de 300 inscrições. E, mais do que isso, temos quase 62 pilotos andando no mesmo segundo, garantindo muito equilíbrio em todas as categorias. Como nosso objetivo é movimentar o público neste período que não temos as categorias reais andando, decidimos desmembrar as categorias e contemplar o maior número de participantes possível”, afirma Ângelo Correa, promotor do Turismo Nacional.

A primeira novidade é a criação da categoria PRO, que será apenas para os pilotos que possuem cédula CBA em qualquer categoria do automobilismo. No entanto, é obrigatório que eles já estejam participando das sessões de treinos da seletiva e cumprindo os itens previstos no regulamento do campeonato. Os critérios para a formação do grid dessa categoria ainda estão sendo definidos.

Outro anúncio feito pela organização é o desmembramento das categorias A e B. Antes, com grid único de 36 carros, agora serão 72 carros, fazendo provas em separado.

O regulamento e a ficha de inscrição para o TN Virtual estão no link

http://turismonacionalbr.com/images/1586095831_Regulamento%20Turismo%20Nacional%20Virtual%20-%202020%20final%20Adendo.pdf

Williams

A Williams deu férias coletivas a seus 650 funcionários e cortou o salário dos pilotos, o canadense Nicholas Latifi e o inglês George Russell, em 20%. Os executivos também terão redução de 20% em seus salários.

Luto

O automobilismo está de luto. Morreu domingo Marcus Ramaciotti, comissário desportivo da CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo) e diretor técnico da Fasp (Federação de Automobilismo de São Paulo). Ramaciotti estava internado há alguns dias em um hospital da capital paulista, quando passou por uma cirurgia para tratar de uma diverticulite. No fim de semana sua situação se complicou com uma infecção generalizada.

Retorno

Sem previsão para a volta à normalidade, começam a surgir ideias para o retorno das provas de automobilismo após o fim da pandemia do coronavírus. Uma ideia é retornar o mais rápido possível, mesmo que sejam corridas com portões fechados.

Fórmula Indy

A Fórmula Indy faz novos ajustes no calendário de 2020, tentando se adaptar à pandemia de coronavírus. O GP de Detroit, rodada dupla marcada para o último fim de semana de maio, foi cancelado. Já as etapas Iowa e Laguna Seca serão em rodadas duplas. O circuito misto de Indianápolis irá sediar mais uma etapa no ano.