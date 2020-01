Tianducheng, a impressionante réplica chinesa de Paris

Na costa leste da China, a cerca de 10.000 km de Paris, capital francesa, uma réplica idêntica da Torre Eiffel domina o horizonte de Tianducheng. Conhecida como a “Paris do Oriente”, o empreendimento imobiliário na província de Zhejiang foi projetado para evocar o charme clássico da Europa. Todos os pontos turísticos da cidade francesa, como o Arco do Triunfo, a Champs-Élysées e uma fonte dos Jardins de Luxemburgo estão na cidade projetada do Oriente. Essas e outras cidades curiosas pelo mundo podem ser encontradas no site https://365dicas.com.

A construção se deu há mais dez ano, quando a então cidade fantasma foi completamente reestruturada. Enquanto muitas de suas casas permanecem vagas, a população tem crescido, assim como o fluxo constante de turistas chineses e internacionais, incluindo recém-casados que procuram um cenário perfeito para fotos.

Atualmente, Tianducheng é basicamente habitada por pessoas da classe média. O comércio ainda é incipiente. A população atingiu os 30.000 habitantes em 2017, e continua crescendo. Os planos do governo chinês estão sendo com o planejamento de interligar a “Paris Oriental” com a vizinha Hangzhou, com a construção de uma linha de metrô.

Em agosto passado, a incorporadora original se curvou e a Tonghe Real Estate Investment Co., uma empresa com experiência em marketing imobiliário, assumiu o lugar. A situação da cidade ainda está indefinida. Apesar da esperança de sucesso e da chegada de mais chineses, os relatos de quem visita o local não são animadores.

“Somente um hotel está aberto para hóspedes estrangeiros, o Tianducheng International Resort. Os céus permanecem cinzentos a maior parte do ano devido à forte poluição que vem das fábricas na área circundante. O parque que circunda a Torre Eiffel está cheio de lixo e ervas daninhas”, diz o site australiano NEWS.

O site prossegue, afirmando que apenas dois lugares parecem prosperar na cidade fantasma: os canteiros de obras onde a construção continua em mais apartamentos e o centro de informações do investidor. Segundo a revista Forbes, uma das mais conceituadas do mundo, Tianducheng já custou 30 bilhões de dólares. A meta, até 2013, era de possuir 30 mil habitantes, mas apenas cerca de dois mil vivem no local. De acordo com especialistas, o motivo do abandono foi a desaceleração do setor imobiliário.

De acordo com o Business Insider, a demanda por novas hospedagens pode acompanhar a oferta à medida que mais estradas forem desenvolvidas na área. Por enquanto, Tianducheng continua sendo uma cidade fantasma parisiense.