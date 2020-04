Theo Salomão 100% virtual

Praticamente um mês depois de disputar sua última competição, Theo Salomão (Ajel Materiais Elétricos), de apenas oito anos, foca em atividades extrapista enquanto espera pela volta da normalidade no mundo. Assim como centenas de milhões de pessoas, o jovem piloto goiano está isolado em casa, atendendo as determinações impostas por conta da pandemia mundial do coronavírus. Estreando na categoria Cadete nesta temporada, Salomão cumpre a quarentena treinando no simulador. Paralelo a isso, o piloto continua estudando, assistindo às aulas e fazendo suas tarefas escolares pela internet.

