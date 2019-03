Testes após Carnaval diagnosticam 12 casos

Toledo – O Shopping Panambi recebeu sábado (9) uma ação em prol da vida, com a realização de testes rápidos para a identificação de ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis). A atividade durou 12 horas consecutivas. Foram atendidas 261 pessoas para testes rápidos, passaram ao todo mais de 500 pessoas para os demais serviços oferecidos.

A atividade aconteceu com a parceria entre a 20ª Regional de Saúde, o Sesc (Serviço Social do Comércio), a Secretaria Municipal de Saúde, o Ciscopar/CTA e o Shopping Panambi.

Profissionais da saúde prestaram orientações e aconselhamentos sobre as ISTs. A campanha teve como objetivo fazer o diagnóstico precoce de doenças como HIV, Sífilis e Hepatites B e C, assim como oferecer orientações sobre prevenção das doenças, formas de contágios e tratamento. Ao todo, 1.042 testes foram concluídos.

Foi constatado que 12 testes deram resultados positivos sendo, três HIV, dois Hepatite B, um Hepatite C e seis de sífilis. Apenas 12 pacientes não retornaram para retirar o resultado. Todos os casos positivos foram encaminhados para os serviços de referência para tratamento e acompanhamento.

O exame

Cada paciente demorou cerca de 30 minutos para receber o resultado. De forma gratuita, cada pessoa que participou teve a oportunidade de saber se contraiu ou não alguma doença. O objetivo principal dessa ação foi mostrar que há uma maneira mais fácil para identificar e tratar um possível problema. Os testes de ISTs também são disponibilizados em todas as unidades básicas de saúde de Toledo.

A diretora da Atenção Básica, Marcia Cristina Guilhem, lembra que é importante fazer esses procedimentos para que o tratamento adequado seja iniciado o quanto antes: “Assim que for feita a identificação das doenças é possível tratá-la de forma adequada. Todo diagnóstico antecipado pode trazer uma condição de vida melhor para os pacientes”.

Segundo dados da Vigilância Epidemiológica, no Município de Toledo foram registrados 64 casos de hepatites virais de janeiro a dezembro de 2018; sífilis em gestantes somam 67 notificações; sífilis adquirida 225, já a sífilis congênita são quatro casos. Atualmente, seis gestantes estão com HIV, de acordo com dados preliminares.