Teste coronavírus: Laboratório atende só pacientes graves por falta de material

Reportagem: Cláudia Neis

Cascavel – Tosse seca, febre, contato com alguém que voltou de viagem, e já vem a dúvida: será que estou com o novo coronavírus? Essa é uma dúvida difícil de ser sanada. Isso porque a falta de material para a realização dos testes de coronavírus é mundial. Além do número reduzido de testes na rede pública, não dá nem para recorrer aos laboratórios particulares, que também já sofrem com a escassez.

Em Cascavel, apenas um laboratório realiza o procedimento e, ainda assim, diante do aumento da procura nos últimos dias, os testes ficaram restritos somente a pacientes que já estão em observação em clínicas e hospitais e que apresentem quadro grave.

A medida foi tomada após a baixa no estoque de testes e a dificuldade de repor os materiais.

Outros dois laboratórios de Cascavel aguardam a chegada de material para iniciar a realização dos exames.

Pedido médico

Para que o laboratório faça a coleta do material para testar para o novo coronavírus (covid-19), é necessário que haja um pedido médico. Na semana passada, quando houve a confirmação do primeiro caso positivo no Estado, a coleta era feita nas residências, mas ainda assim somente com pedido do médico responsável.

O exame na rede particular tem o custo de R$ 280 e o resultado pode levar de dois a três dias. Na rede pública, ele tem levado até 15 dias.

Validação de números

A reportagem questionou a Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) sobre a validação e o acompanhamento pelo Estado dos exames feitos em laboratórios particulares. A Sesa informou que os números são sempre validados, mas, até que o laboratório seja habilitado pelo Estado, os exames têm de ser realizados pelo Lacen (Laboratório Central do Estado do Paraná) também.

A Sesa informou que a habilitação de laboratórios é realizada após a unidade atender aos requisitos da Sesa e que haverá uma resolução nesse sentido que será publicada em breve.