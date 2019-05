Termina hoje prazo para pagamento da taxa de inscrição de teste seletivo para Prefeitura de Cascavel

O Departamento de Gestão de Pessoas da Prefeitura de Cascavel alerta os candidatos que realizaram a inscrição ao Teste Seletivo nº 004/2019 para contratação emergencial de agente de apoio, professor e médico temporários, e que ainda não recolheram a taxa, para que fiquem atentos ao prazo. O boleto pode ser novamente impresso no Portal do Servidor, para o recolhimento da taxa, que deve ser paga, impreterivelmente, até hoje (21).

O prazo para inscrições ao teste seletivo foi encerrado na noite de ontem (20). Somente serão homologadas as inscrições pagas até esta terça-feira (21), para que o processo possa seguir dentro do cronograma previsto. A lista de inscritos deve ser divulgada até o dia 28 de maio. A previsão é de que as provas sejam aplicadas no mês de junho. Será divulgado edital específico para confirmação de data, horário e local.

Para Reimpressão do Boleto acesse site http://www.cascavel.pr.gov.br/portal_servidor/concursos-andamento.php

O Edital de Abertura e os anexos, na íntegra, contendo valor dos vencimentos, carga horária e demais informações importantes a respeito de todo processo podem ser consultadas no sitehttp://www.cascavel.pr.gov.br/portal_servidor/concursos-andamento.php