Tênis de mesa do Brasil tem alta expectativa no Mundial

Budapeste – Os atletas brasileiros já estão na reta final de preparação para o Campeonato Mundial de Tênis de Mesa, que começará domingo (21) em Budapeste, na Hungria. Trata-se de um dos momentos mais importantes da modalidade no Brasil, pois jamais o País apresentou chances tão concretas de fazer um papel de destaque no torneio.

O grande nome da delegação é Hugo Calderano, número 7 do ranking mundial. Ele é o primeiro brasileiro a chegar em um Mundial como um dos postulantes reais a uma medalha. O seu bom desempenho abriu mais uma vaga para a equipe brasileira, a exemplo do que acontece com Gustavo Tsuboi, número 40 do mundo. As posições no top 10 e top 50 fazem com que o Brasil tenha mais dois atletas no torneio masculino, assim como as principais potências do esporte.

Com isso, além dos dois atletas citados, o Brasil terá Eric Jouti, Thiago Monteiro e Vitor Ishiy entre os homens, e Bruna Takahashi, Jessica Yamada e Lin Gui entre as mulheres na Hungria. Nas duplas, o país contará com duas parcerias no masculino, uma no feminino e duas mistas.

Entre as mulheres, mais uma oportunidade de evolução. Bruna Takahashi, por exemplo, com apenas 18 anos, está na posição mais alta já alcançada por uma brasileira no ranking mundial (64ª).