Temporal com chuva de granizo destelha casa e atinge lavoura de soja no interior de Toledo

Imagens do temporal com chuva de granizo e ventos fortes registrada há poucos minutos atrás, por um morador da localidade, na tarde desta quarta-feira, no interior de Toledo, na divisa da linha Arapongas com Dois Marco em Vila Nova.

Pelas imagens, a preocupação do agricultor em ver o temporal levar parte do telhado de sua residência, uma árvore também foi derrubada com a força dos ventos, um veículo que estava na garagem teve o vidro trincado com as telhas que caíram.

As imagens são do Portal Nova Santa Rosa