Temporada de sandálias: como manter os pés bonitos nos dias quentes

O frio já se despediu e o calor veio para ficar. Época de guardar os calçados fechados e tirar as sandálias e as rasteirinhas do armário.

Para deixar os pés à mostra, é essencial cuidar muito bem dessa parte do corpo. E não basta tirar as cutículas e pintar as unhas.

O calor e a transpiração em excesso, por exemplo, favorecem o surgimento de fungos e bactérias que podem causar frieiras e micoses. A consequência pode ir além do desconforto e chegar, em alguns casos, à queda das unhas.

Para evitar esse tipo de situação, a podóloga e coordenadora técnica da Doctor Feet – rede especializada em cuidados com os pés -, Maria de Lourdes Pinheiro, separou sete dicas para quem quer estar com os pés a salvo.

Escolha sapatos confortáveis que não apertem os dedos, pois, além de mais conforto, também evitam que unhas encravem

Se for calçar tênis, dê preferência às meias de algodão; elas absorvem melhor o suor dos pés e permite que respire ao longo do dia

Alterne os calçados que utiliza e deixe-os em local arejado após o uso

Invista em produtos bactericidas, que evitam a proliferação de fungos e bactérias

Seque bem os pés após o banho, principalmente se, logo na sequência, já for calçar o sapato

Evite andar descalços em locais públicos, principalmente na praia, onde a incidência de parasitas, como Tunga Penetrans (causador do bicho de pé), é maior.

Procure profissional especializado em podologia ao menos duas vezes por mês.

Fonte: www.doctorfeet.com.br