Tema Consciência no TEDx Centro FAG inspirou reflexões

Compartilhar ideias, experiências. Inspirar pessoas. Esses são os propósitos da série de conferências realizadas mundo afora pelo TED, sigla que significa, em inglês, Technology, Entertainment, Design (Tecnologia, Entretenimento e Planejamento – em português).

Em Cascavel, pela terceira vez o Centro Universitário Assis Gurgacz organizou o TEDx, que é uma versão local e independente. Os eventos podem ser organizados e gravados e, posteriormente, disponibilizados na plataforma oficial.

Para esta edição do TEDx, a organização contou com o aceite de sete speakers (como são chamados os palestrantes). Cada um pôde usar o tempo de 18 minutos para a fala, com abordagem sobre o tema central “Consciência”.

De acordo com a organizadora do evento, Marieli Gurgacz, a palavra consciência é universal. “Estamos em um momento em que precisamos nos conscientizar sobre tudo: nos conscientizar sobre economia, sobre saúde, alimentação, de como a gente cria os filhos”, explica Marieli.

O primeiro a subir no palco do TEDx foi o coach e comunicador Jonas Kaz, que falou sobre o poder da comunicação e da conexão para que a sociedade possa ser conduzida a um futuro melhor. “Vou compartilhar uma ideia para que as pessoas se comuniquem, mas primeiro que se conectem umas às outras. E explicar que isso faz toda a diferença, seja para uma venda ou para transmitir uma emoção”, reflete Jonas.

Na sequência, o fundador e diretor executivo da Maximus Tecidos, Júnior Jacobs, falou sobre a Consciência do Propósito. “O propósito é o nosso porquê, é a razão de ser da empresa. Com a revolução tecnológica e digital, as pessoas se informam sobre tudo, procuramos experiências. Não basta dar lucro aos sócios, tem que existir uma causa para validar a empresa no mercado”.

Guido Petinelli, diretor executivo da Petinelli Engenharia Sustentável, fechou o primeiro tempo do TEDx. Ele apresentou sobre o conceito do edifício autossuficiente em energia e água. “O objetivo do nosso trabalho é deixar um legado para as futuras gerações. Os primeiros edifícios com certificados zero água e zero energia, no mundo, estão aqui no Paraná. Temos projetos em Cascavel e na região. Inovação não precisa estar nos eixos Rio – São Paulo, Nova York – Londres – Tóquio para acontecer”.

A abertura do segundo tempo foi com a pediatra e professora do curso de Medicina do Centro FAG Urielly Tayná. Ela compartilhou sobre o motivo da escolha da pediatria. “Quando forem escolher a carreira, não escolham por status, dinheiro, ou qualquer outro motivo, mas realmente naquilo que fará a diferença”, disse a profissional, que adotou duas crianças que foram seus pacientes.

O médico oncologista Daniel Brenner foi o quinto speaker. Baseado em experiências vividas com seus pacientes, Brenner falou sobre Oportunidades, Pequenos Detalhes e Foco, exemplificando com os cases Harley Davidson, Pequenos Detalhes e A Guerreira. “Os pacientes sempre nos ensinam algo. Hoje contei algumas histórias de pacientes que me motivaram a realizar meus sonhos. Acho que todo o mundo tem experiência pra contar, histórias bonitas, que podem motivar e emocionar as pessoas”.

Allan Szacher, editor da revista de arte Zupi e curador do Festival de criatividade Pixel Show, foi o penúltimo a subir ao palco. A abordagem de Allan foi sobre Consciência Criativa, também com base na sua experiência como empreendedor. “O que a gente precisa fazer para ser feliz é fazer o que a gente gosta. Eu uso os conceitos baseados em três palavras em Hebraico: Mazal, Kavaná e Sibá. É não desistir daquilo que te move, ter propósito, ter consistência, acreditar e insistir até conseguir. Não fazer por dinheiro e sim porque realmente ama de paixão”.

Consciência: Adoção e Maternidade

A atriz e influenciadora Giovanna Ewbank foi a última speaker. A mãe de Titi e Bless emocionou o público com sua fala sobre Adoção e Maternidade.

A fala começou com os questionamentos que recebe sobre não ter optado em gerar seus filhos na barriga, sobre os preconceitos e os julgamentos da sociedade pela sua escolha: a adoção.

Perguntas que ela como mãe considera constrangedoras: – E o filho de vocês, vêm quando? – Ela é tão linda! Ela não tem família? Ou simplesmente pelas frases cheias de julgamentos como, “ela fez isso para aparecer”.

Giovanna, que veio acompanhada do marido, Bruno Gagliasso, também ator, escolheu o TEDx Centro Universitário FAG por considerar o lugar certo para falar sobre sua descoberta e sua experiência na maternidade. “Eu contei da minha trajetória, da minha história como mãe e todas as dores e os amores de ser mãe. De coração, é tudo o que eu sinto, espero que muitas mães se identifiquem. O TED tem esse propósito de compartilhar conhecimento, ideias, experiências, debater e inspirar”.

Com orgulho da esposa, Bruno disse que fez questão de acompanhá-la pois a maternidade e a paternidade foram experiências que viveram juntos. “Essa é a nossa história. As pessoas contam a nossa história. Então por que não contar da maneira certa, para as pessoas certas, em um lugar que é sério”, frisa.