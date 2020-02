Tecnologia X economia e precisão na pulverização

Reduzir custos e aumentar a produtividade são os desafios que o agricultor busca alcançar dia após dia. A tecnologia vem para auxiliar nesse processo e as melhorias cada vez mais direcionadas a detalhes que no fim fazem toda a diferença nas lavouras é um dos destaques do 32ª Show Rural.

Na pulverização das lavouras, um dos desafios é a aplicação de defensivos com vento, o que, muitas vezes, faz com que as gotas não cheguem até a planta e tenham o desempenho desejado. Para resolver isso, a Jacto apresenta o novo pulverizador Uniport 3030 EletroVortex, que utiliza duas tecnologias combinadas: carregamento eletrostático das gotas e o ar que auxilia no direcionamento das gotas para a planta. A união das tecnologias garante mais precisão na aplicação e reduz a necessidade de paradas da máquina por conta de variações climáticas, em especial o vento.

Resultados de pesquisas de campo comprovam que o melhor aproveitamento dos defensivos gera redução de aplicações e aumento de produtividade, especialmente de soja e algodão em até 5% e 10%, respectivamente, além de ganho de rendimento de até 35% nas aplicações, já que menos paradas significam mais agilidade operacional.

União de tecnologias

A pulverização pode contar ainda com mais um aliado tecnológico que visa uniformizar as lavouras e garantir que a aplicação de defensivos seja realizada apenas em áreas de real necessidade. Para isso, a plataforma Xarvio, um mapeamento das áreas de aplicação, é mais uma ferramenta para a otimização da produção. “A palavra-chave é compatibilidade. Não adianta criarmos tecnologias que agregam economia e precisão se elas não são compatíveis com outras utilizadas pelo produtor. A nossa tecnologia de mapeamento das áreas, a entrega do mapa da lavoura de forma personalizada, é compatível com os equipamentos da Jacto, por exemplo. O mapeamento mostra ao produtor qual área precisa de defensivo e qual não. O que faz com que as lavouras cresçam e se desenvolvam de forma uniforme e, na hora da colheita, todos os grãos estejam no mesmo nível, garantindo uma melhor qualidade dos grãos. É ver detalhes em grandes áreas e usar a tecnologia para auxiliar na redução de custo, na otimização de recursos e no aumento de produtividade sem aumentar a área cultivada”, reforça o representante técnico da plataforma de mapeamento Xarvio, Alan Carlos de Oliveira Castro.

Redução de 50% no consumo de combustível

Já a proposta da Metalfor é a redução no consumo de óleo diesel durante as aplicações. “Nós temos um modelo novo com caixa de câmbio automática, cuja economia de combustível nas aplicações chega a 50% em relação à caixa convencional”, explica o técnico Fernando Rando.

Ele ressalta outras tecnologias que trazem economia ao produtor, como as barras do pulverizador confeccionadas em aço, com maior estabilidade durante a aplicação de defensivos por serem mais pesadas e resistentes do que as tradicionais confeccionadas em alumínio ou fibra de carbono. Diminuindo também a manutenção por conta da maior resistência do material, especialmente em terrenos de maior variação de relevo.