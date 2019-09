Tecnologia permitirá ir de Londres a NY em 29 minutos em até 10 anos

Já pensou em ir para qualquer lugar do mundo em apenas uma hora? Essa é a ideia do presidente-executivo da Tesla. Com uma tecnologia utilizada em foguetes para viagens interplanetárias, as pessoas poderão, por exemplo, ir de Londres a Nova York em apenas 29 minutos. Tudo isso com o preço de passagens aéreas de uma classe econômica, de acordo com Musk.

A proposta foi anunciada pelo CEO ainda em 2017. Tudo isso seria possível por causa da velocidade que a aeronave poderia atingir: 29 mil quilômetros por hora. De Nova York a Xangai, a duração da viagem ficaria em torno de 39 minutos. Mas a engenhosidade não é fácil de se concretizar: cada cidade teria que ter pequenas plataformas de lançamento de foguetes. Para viajar, uma pessoa teria de ir de barco até a plataforma, para só assim poder decolar.

Para que o foguete não ultrapasse a órbita terrestre, ele será separado por propulsores quando atingir a atmosfera. Dessa forma, a aeronave poderia voltar para a Terra. Mais detalhes sobre esse projeto não foram anunciados. Promessas ousadas como essa não são incomuns para Elon Musk. Outro projeto do criador da Tesla e da SpaceX é interligar a cidade de São Paulo e do Rio de Janeiro em apenas 20 minutos. A viagem não aconteceria pelo ar, e sim pela terra — ou sobre ela.

O projeto consiste em um meio de transporte com cápsulas que passam por tubos metálicos, quase no vácuo, chamado de hyperloop. Ao menos em tese, o meio de transporte pode ultrapassar os 1.000 km/h, um pouco abaixo da velocidade do som (1.224 km/h) e bem superior à média dos trens-bala mais rápidos do mundo (400 km/h), de acordo com o jornal Folha de S.Paulo.

O estudante de engenharia mecânica Rafael Nass de Andrade, de 23 anos, recentemente venceu uma competição criada por Elon Musk para chegar à maior velocidade possível para o desenvolvimento do meio de transporte: 482 km/h. A competição universitária foi vencida por uma equipe formada por um total de 50 pessoas.

Apesar de todo otimismo e avanço da tecnologia, as promessas de Musk nem sempre são levadas a sério pela imprensa especializada e pelo mercado. Em 2016, a empresa de veículos elétricos criada pelo empreendedor, Tesla, prometeu que até o final do ano os carros da empresa teriam sensores implantados para permitir que o veículo se autodirigisse. Ela não foi cumprida e a empresa se desfez do sistema de sensores.

Outra promessa não cumprida de Musk foi a declaração de que, até 2018, “você sairia com o carro da garagem sem tocar em nada”. Todo esse histórico fez com que Steve Wozniak, cofundador da Apple, dissesse, em uma palestra em janeiro do ano passado: “Eu não acredito em nada do que Musk ou a Tesla dizem”. Na ocasião, Wozniak afirmou admirar o trabalho da Tesla, mas também que estava decepcionado com promessas não cumpridas pela empresa.

