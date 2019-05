Tecnologia 5G deve conectar 7 trilhões de dispositivos

Com as facilidades tecnológicas trazidas pelo celular, a necessidade do seu uso fora de casa está cada vez maior. Seja para dirigir usando o GPS, se você é motorista de aplicativo, ou se deseja encontrar a rota mais rápida para o seu destino, assistir séries e filmes no transporte público, navegar em lugares que não têm Wi-Fi, entre outras possibilidades.

Devido a quantidade de funcionalidades, os aplicativos demandam uma internet cada vez mais veloz para fornecer um conteúdo de qualidade. Por isso, está em discussão em todo o mundo a possibilidade de se adotar a tecnologia 5G.

O 5G é a 5° geração da conexão móvel sem fio, com uma rede potente e veloz que possibilitará realizar múltiplas conexões e troca de dados com diversos dispositivos simultaneamente de forma sustentável, já que consome menos energia que as gerações anteriores.

Ao adotar essa tecnologia, veremos grandes inovações ao longo dos próximos anos, pois fará com que a internet das coisas seja possível. A chegada de dispositivos conectados criará demanda por rede de alta capacidade. Estima-se que o 5G permita a conexão de 7 trilhões de dispositivos. Assim, cada pessoa no mundo poderá ter mil objetos conectados.

Por isso, a equipe Número da Vivo criou um infográfico para que você fique por dentro e saiba mais sobre a tecnologia 5G. Dê uma olhada e conte-nos o que achou!

Link: https://conecta.zelas.com.br/vivo/numero