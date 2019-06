Técnico em Farmácia: Estudantes do Colégio Luiz Augusto visitam a Unipar

Sempre de portas abertas para a comunidade, a Universidade Paranaense, Unidade de Toledo, recebeu a visita de alunos do curso técnico em Farmácia do Colégio Estadual Luiz Augusto Morais Rego. Após a recepção, a turma foi convidada a fazer um tour pelos laboratórios dos cursos de Farmácia e Fisioterapia.

Depois de apresentar os ambientes laboratoriais, a coordenadora de Fisioterapia, professora Dora de Castro, ministrou aula sobre Anatomia Humana. “É uma oportunidade que os alunos têm de aprofundar assuntos relacionados à área e sanar algumas dúvidas sobre os mecanismos utilizados”, disse a professora, afirmando que esse contato com a universidade pode despertar neles o interesse pela graduação.

Já o coordenador do curso de Farmácia, professor Douglas Rossi, explicou sobre o funcionamento dos laboratórios e da profissão. “É muito bom ver esses adolescentes já se interessam pelo curso, pois quando temos um norte pré-definido é muito mais fácil escolher uma carreira. E mostrar a eles como funciona o mecanismo do curso é uma forma de incentivá-los a seguirem esse caminho”, declara o professor.

