Técnica inovadora é tema do 3º Estética Special Day

A Universidade Paranaense – Unipar iniciou o ano letivo com uma agenda intensa de atividades. Uma delas foi o 3º Estética Special Day, que causou sensação. O curso de Estética e Cosmética, da Unidade de Cascavel, convidou a especialista em Dermoestética Cláudia Ábila, de Blumenau, para abordar a temática Intradermoterapia Pressurizada na Estética. Evento foi uma parceria com a Delvitta Cosméticos e Instituto Delvitta.

A profissional, que é egressa da Unipar, ministra cursos por todo o Brasil. Ávila destacou que esta é a Era da Intradermoterapia Pressurizada na Estética – técnica relativamente nova na área, considerada uma vitória para os profissionais, pois até então não havia recurso que estivesse apto a realizar dentro desse segmento e que proporcionasse resultados tão rápidos e tão fantásticos.

Lançada há menos de dois anos, a técnica consiste no método de injeção de princípios ativos sem uso de agulhas, por meio de administração por via intradérmica, injetar dentro da pele com um equipamento de pressurização.

“A intradermoterapia pressurizada tem se difundido rapidamente e 2020 vai ser o ano dela; cada vez mais os profissionais têm aderido aos cursos para aprender a técnica, que permite, inclusive, fazer harmonização. É um marco na área da estética, os profissionais que desejam ter um diferencial e resultados em poucas sessões, essa é a hora”, afirmou.

A coordenadora da graduação, professora Luana Tedesco, conta que o evento Estética Special Day foi criado como aula inaugural, no intuito de abordar novas tendências da área da Estética e, ainda, promover a integração entre as turmas e a troca de conhecimentos.

“Optamos por iniciar o ano com uma técnica inovadora, que será sucesso no mercado”, frisa a coordenadora, apontando que o objetivo é ampliar os recursos para tratamentos de celulite, gordura localizada, flacidez, estrias, papada, edema (inchaço), bolsas e olheiras, manchas, poros e oleosidade.

Sucesso entre os estudantes, nas edições anteriores, o evento teve como foco a área de maquiagem: o primeiro curso foi de maquiagem artística para o Carnaval, e o segundo, maquiagem profissional para festas, noivas e debutantes, aprofundando técnicas, como visagismo e colorimetria.