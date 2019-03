Técnica dos EUA chega a Cascavel e reforça: toda cura é uma autocura

Você sabia que é possível curar um problema físico através da energia de maneira dinâmica e sutil? A cada dia novas técnicas surgem dentro da terapia holística para confirmar um novo entendimento sobre as pessoas: toda cura é uma autocura.

Uma das novas ferramentas veio direto dos Estados Unidos e já está sendo usada em Cascavel. O TQ tem oferecido resultados que surpreendem os pacientes. “Eu não sabia mais o que fazer… Parei de costurar, de fazer meus artesanatos, não tinha mais força nas mãos, era muita dor. Os médicos queriam operar… até que um dia me falaram dessa técnica, fiz uma sessão e até hoje não acredito: a dor, o formigamento, tudo simplesmente sumiu. Já faz quase um ano e até hoje acordo e aperto as mãos para ter certeza que aquele pesadelo acabou”.

O relato é da empresária cascavelense Maria Angélica Orsatto Rodrigues, que há cerca de um ano começou a sentir formigamentos nas mãos, depois pequenos choques, e rapidamente evoluiu para dores terríveis que lhe impediam de fazer até atividades mais simples. Com o diagnóstico de síndrome do túnel do carpo (dormência e formigamento na mão e no braço causados por um nervo comprimido no punho), Maria Angélica resistiu à indicação de cirurgia. Um dia, em uma conversa informal com a terapeuta Samar Nagi Gradella, ouviu sobre o TQ e agendou uma sessão. Foi o que lhe bastou. “Desde aquele dia nunca mais tive dor. Nada! Às vezes aperto as mãos, toco os braços para confirmar que a dor não está mais ali… Continuei voltando ao consultório a partir de então, mas por uma dor nas costas, ou qualquer outro problema”, acrescenta a empresária.

A terapeuta Samar é especialista certificada na técnica californiana e reforça uma importante questão: o paciente precisa querer a cura. Esse é o primeiro passo. Depois disso, a técnica resolve sua parte. “A pessoa não precisa acreditar, ter fé ou algo assim sobre o tratamento. Apenas precisa querer se curar, porque toda cura é uma autocura”, afirma, e explica: “Muitas vezes, as pessoas têm um ‘ganho’ com alguma doença ou problema de saúde, como ser paparicado pelos filhos ou pelo marido e, se ficar saudável de novo, ‘perderia’ isso, e, assim, prefere ficar doente”.

Mas o que é TQ?

O TQ, conhecido como toque quântico, é uma técnica de cura energética que produz resultados na revitalização e no alinhamento global dos processos internos físicos e emocionais. Em poucas palavras: trabalha a energia quântica.

Utiliza um método específico, resultado de várias técnicas respiratórias específicas e exercícios de visualização criativa de consciência corporal que permite gerar um poderoso campo de energia curativa.

Na prática, o terapeuta desenvolve um elevado campo vibracional da chamada “energia de força de vida” – conhecida como “chi” na cultura chinesa e “prana” na indiana – em torno da área afetada (local de dor, por exemplo), criando as condições necessárias para estimular a capacidade inata de autocura que todos os seres humanos possuem.

“A técnica veio da Califórnia. É uma energia canalizada por meio de respirações e imposições de mão e intenção, que muda a vibração do corpo e, por ressonância, o corpo da outra pessoa faz a cura, ou seja, toda cura é autocura. Ninguém cura ninguém. Mas quando aumentamos a vibração toda vibração mais baixa, que é a dor ou qualquer outro problema de saúde, tende a acompanhar essa nova vibração e é quando ocorre a cura”, explica a terapeuta Samar Nagi Gradella.

Como é a sessão

Sem necessidade de agulhas, cores, luzes ou manipulações, a sessão de TQ é muito tranquila, sem dor nem desconforto. Dura cerca de 30 a 40 minutos, o paciente pode ficar em pé, sentado ou deitado, enquanto a terapeuta vai fazendo a imposição das mãos.

Durante a sessão não é realizada nenhuma manipulação física. O único contato físico existente é efetuado através de um toque ligeiro com as mãos sobre a roupa do paciente, quando necessário.

A captação da energia e sua elevação são feitas por meio de técnicas de respiração, aprendidas por meio de treinamento específico.

O TQ é uma terapia reconhecida internacionalmente, atende a rigorosos padrões de certificação, e são os próprios resultados que vão referendando o sucesso do tratamento.

A terapeuta Samar Nagi Gradella administra a fanpage @Terapeuta holística Luz do Oriente, onde compartilha depoimentos de quem já experimentou a técnica e conta os resultados obtidos.

Cura física X cura espiritual

Um dos grandes diferenciais das terapias holísticas para a medicina convencional é que elas trabalham além do físico e alcançam também a cura emocional e espiritual. Até porque hoje já se sabe que a maioria (para não dizer todas) doenças são psicossomáticas, ou seja, uma reação do corpo a problemas emocionais e psicológicos.

A terapeuta Samar Nagi Gradella ressalva: o TQ trabalha com diversos problemas físicos, emocionais, psicológicos, doenças psicossomáticas e outras patologias, com resultados bastante positivos.

Samar lista as diferentes áreas em que seus clientes já obtiveram sucesso: alívio de estresse, alívio de sintomas de menopausa, atração de amor e abundância, melhora na dor após acidente, insônia, melhora na vida financeira, redução de peso, melhora no inchaço e dor após extração de dentes, recuperação na função da tireoide, cansaço e falta de energia, feridas crônicas, melhora na vida amorosa, melhora em dores de cabeça, costas, articulações, artrite; problemas de estômago e até perdão emocional de vida atual e passada.

Terapia EHT: Técnica revolucionária de bioenergia

A terapia EHT (Energy Healing Tecnhique), ou técnica de cura energética na tradução livre, ou ainda técnica de energia terapêutica, é uma técnica revolucionária de bioenergia que tem obtido ótimos resultados.

Especializada no assunto, a terapeuta Samar Nagi Gradella explica que essa é uma forma usada para tratamento de inúmeros problemas físicos, mentais e emocionais. Além de eliminar sintomas, atinge a raiz do problema. “E isso acontece às vezes muito rapidamente, de forma que em pouco tempo o paciente recupera sua objetividade de vida”, afirma Samar.

Por meio da bioenergia, um profissional habilitado e treinado procura, em rápida investigação, por locais de calor, nódulos e rigidez na cabeça do paciente. Em alguns casos, em 15 minutos de sessão a pessoa já começa a perceber as mudanças.

De acordo com a vitalidade do organismo ou do grau de saúde, com poucas aplicações, às vezes uma só é suficiente, os resultados já são visíveis e evidentes.

Detalhe importante! Não se trata de uma terapia qualquer. O EHT é puramente baseado na anatomia humana em conjunto com a aplicação da bioenergia, com um enorme diferencial: a desintoxicação e a revitalização do corpo são promovidas pelo próprio organismo.