Técnica de enfermagem de 40 anos morre vítima do coronavírus

A técnica de enfermagem de Valdirene Aparecida Ferreira dos Santos, de 40 anos, morreu neste domingo em decorrência da covid-19.

A Secretaria Municipal da Saúde de Curituba não identificou a vítima, mas informou que era uma profissional da saúde e sem registro de comorbidades.

Contudo, em nota, a Apenf (Associação Paranaense de Enfermagem), não só deu o nome da vítima como revelou que ela tinha problemas de saúde que a colocavam no grupo de risco (diabetes).

Trata-se do primeiro caso de profissional de saúde que morreu em decorrência da covid-19 em Curitiba.

Segundo a Apenf, a enfermeira trabalhou até o dia 27 de março. Ela estava internada havia quase um mês na UTI do Hospital Onix por causa do coronavírus.

“É com pesar que a Associação Paranaense de Enfermagem comunica o falecimento da técnica de enfermagem Valdirene Aparecida Ferreira dos Santos, de 40 anos, internada há quase um mês na UTI do Onix Clinipam/ Grupo NotreDame em decorrência do novo coronavirus. A técnica desempenhava suas funções na UTI do Hospital Marcelino Champagnat e cuidou de um paciente acometido pelo vírus. Valdirene era diabética, considerada grupo de risco, mas permaneceu trabalhando até 27 de março quando fez o último plantão, na UTI daquele hospital”, cita a nota.

Para a presidente da Apenf, Rita Franz, a morte de Valdirene é avassaladora: “Cada número para nós tem rosto, nome, família. Estamos na linha de frente no combate a um vírus que pouco sabemos a respeito”.