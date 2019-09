O TCE (Tribunal de Contas do Estado) aceitou representação sobre as lixeiras subterrâneas instaladas no Centro de Cascavel, proposta pelo vereador Fernando Hallberg (PDT), e vai investigar se houve irregularidades na compra das estruturas, que contêm elevador e contêiner. A fornecedora foi a Contemar Ambiental Comércio de Containers Ltda, que cobrou R$ 85 mil cada uma das quatro lixeiras instaladas.