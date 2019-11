Taxistas podem trafegar nos corredores exclusivos para ônibus

Reportagem: Milena Lemes

A partir desta sexta-feira (29) os 131 taxistas de Cascavel têm autorização para trafegar nos corredores exclusivos para ônibus nas Avenidas Brasil, Barão do Rio Branco e Tancredo Neves, a qualquer horário, todos os dias, desde que estejam carregando pelo menos um passageiro.

De acordo com o prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, a decisão foi tomada para melhorar o trânsito. “É indiscutível que com a inserção dos ônibus na Avenida Brasil, na Barão e na Tancredo nós tivemos um gargalo, segregamos uma pista, perdemos uma pista para o tráfego de automóveis, porque colocamos os usuários do sistema em um espaço nobre. Mas com o gargalo que se criou, a gente tem que buscar alternativas e uma delas é isso”.

Para o presidente do Sindicato dos Taxistas, Cláudio Fernando Piazi, a medida reduzirá cerca de 30% do tempo da corrida. “Em horário de pico você gasta de 25 a 30 minutos do Centro até o Aeroporto, então com a redução do tempo quem ganha é o passageiro”.

A fiscalização dos taxistas será iguais as dos demais condutores, como explica o prefeito. “O táxi tem mais essa responsabilidade de estar carregando um passageiro, então ele conhece as regras de trânsito, não pode fazer a conversão à esquerda, não pode embarcar e desembarcar passageiros nesses corredores. Acontecendo isso, evidentemente terá as punições que a Legislação de Trânsito permite”.

Lei dos Taxistas

Nesta sexta-feira também foram entregues as autorizações que permitem que os taxistas transfiram a concessão dos táxis e dos pontos para pessoas da família. A autorização já estava prevista na Lei 6682/2017, conhecida como Lei dos Taxistas, feita pelo vereador Romulo Quintino (PSL). “A autorização quer dizer que – você pode observar que a maioria das pessoas que estão aqui são pessoas de uma faixa etária mais elevada, que trabalham há 30 anos no táxi e que já tem um patrimônio mais elevado – agora eles poderão transferir para um filho, para um neto. Desde que a pessoa que vai adquirir esteja adequada às exigências da Legislação de Trânsito”.