Sob expectativa em relação ao impacto do coronavírus sobre a inflação, o Copom (Comitê de Política Monetária) do BC (Banco Central) abriu ontem (17) a segunda reunião do ano para definir a taxa Selic, atualmente em 4,25% ao ano. O avanço da doença e a instabilidade do mercado financeiro na última semana aumentaram a expectativa de queda dos juros básicos da economia. A nova taxa Selic será anunciada no início da noite desta quarta-feira (18).

A maioria das instituições financeiras consultadas pelo BC prevê corte da Selic para 4% ao ano, nova taxa histórica.

Outra motivação também foi a decisão dos Estados Unidos de zerar seus juros básicos na última segunda.