Tarot de outubro: arcano o louco

Você certamente já ouviu falar do Arcano O Louco. Ele é a carta sem número, por vezes considerado o zero ou então o vigésimo segundo arcano maior do Tarot. Isso quer dizer que ele está tanto no início quanto no fim da jornada arquetípica das cartas. Mas quem empreende essa aventura é o próprio Louco, que representa as mil e uma possibilidades, os muitos caminhos, os humores, os desejos, as vontades, as frustrações, os desafios e as vitórias que testemunhamos e alcançamos a cada dia. O Louco, assim, é um representante nosso, meu e seu — ele é o dado nesse tabuleiro que chamamos de vida. Essa é a Carta de Tarot de Outubro de 2019.

Por vezes representado com roupas de bufão e até mesmo em trajes esfarrapados, O Louco é uma representação de várias imagens do imaginário popular: ele pode ser visto como um viajante que sai de casa em busca de seu lugar no mundo, assim como simboliza um mendigo, um andarilho e o próprio bobo da corte das parábolas medievais, que distraía os nobres com suas críticas e verdades muito bem disfarçadas em brincadeiras e peripécias. O Louco, título que deriva do francês Le Foul, é uma corruptela de “o bobo”, o inconsequente que tem pouco ou nenhum cuidado por onde anda, de onde vem e para onde vai.

Esses detalhes levam a interpretações variadas deste arcano do Tarot: da total liberdade de uma pessoa que faz o que bem entende ao caos da insegurança mascarada de orgulho, presunção e inatingibilidade, como se fosse possível ir além de si e do mundo pelo simples fato de renunciar à sociedade e às pessoas. Ambas as abordagens fazem desta carta um terreno de instabilidade e também de oportunidade: nada é garantido, exceto o “não”. Então, o que sobra? Seguir caminho!

É assim que o Arcano O Louco começa sua viagem e assenta suas convicções, levando sempre em conta de que não há motivos para permanecer por muito tempo no mesmo lugar. Se O Louco é um arcano que não garante sucesso nem derrota em determinada empreitada, o que lhe resta senão tentar e não se prender aos resultados? É por isso que, muitas vezes, em determinados contextos de uma consulta de Tarot, a carta representa atitude ousada, não muito premeditada, capaz de reconfigurar todas as expectativas sobre o presente e o futuro e os próximos lances que damos no jogo que é nossa vida.

Em outubro, O Louco prenuncia a inspiração necessária que precisamos para arcar com os desafios que se acentuem a nível nacional e mundial. Este arcano sabe muito bem que ninguém vive sozinho e que um depende do outro, cedo ou tarde, para viver com algum equilíbrio. É hora de se debruçar e se demorar um pouco mais sobre a beleza do caminho, dando voz a algumas de nossas vontades que até então ficaram em segundo plano.

Abençoe seu próprio caminho. Essa é uma das grandezas do arcano para outubro: saber que cada passo lhe leva aonde você deve, de fato, chegar. Agradeça pelas oportunidades, por quem cruza seu caminho e para onde você está indo, mesmo que não tenha certeza da rota que tem tomado. Cedo ou tarde você percebe que nada é à toa — nem no Tarot, nem na vida.

Fonte: Personare