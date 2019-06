Tapete Preto chega ao Parque São Lourenço

Em Audiência Pública realizada na segunda-feira (24), o prefeito de Santa Terezinha de Itaipu, Cláudio Eberhard, apresentou aos moradores do Parque São Lourenço mais uma etapa do maior programa de recapeamento asfáltico do município “Tapete Preto” que irá atender todas as regiões.

No mesmo dia em que foi realizada audiência pública, as máquinas já começaram a trabalhar, com os serviços de limpeza para em seguida iniciar o recape asfáltico, que faz parte da 8ª etapa, onde serão 40.947 M² com investimento de mais de R$ 2 milhões.

“Estamos muito felizes em anunciar o início das obras para população do Parque São Lourenço que aguardava ansiosamente pelo recapeamento asfáltico. Assumimos um compromisso com os moradores e agora estamos vendo ele se tornar realidade”, destacou o prefeito Cláudio Eberhard.

Para a vice-prefeita Neide Mariot Corrente, esse é um momento importante para a administração municipal. “A sensação é de dever cumprido. Estamos concretizando aquilo que estava em pauta e que é um dos compromissos do prefeito Cláudio. Este é o resultado do nosso empenho e trabalho que resulta em melhorias para todos”, frisou.

De acordo com Sergio Luiz Vieira, morador do Bairro Parque São Lourenço, o sentimento é de gratidão. “Agradeço a todos que nos ajudaram nessa luta. O momento é de alegria, com certeza seremos eternamente gratos ao prefeito Cláudio e vereadores que assumiram esse compromisso”.

“Essa é uma melhoria muito aguardada por todos e com certeza vai resultar em melhor qualidade de vida, segurança, além de valorizar nosso bairro. A administração municipal está de parabéns”, acrescentou Arildo de Lima.

TAPETE PRETO

Desde que foi implantado em 2017 pela gestão do prefeito Cláudio, o Programa Tapete Preto já pavimentou nas 7 etapas anteriores 150.754,16 M² com investimento de mais de R$ 5 milhões. Com estas novas etapas anunciadas, 95% do programa estarão concluídos totalizando 379.490,58 M² de recapeamento asfáltico, com investimento total de mais de R$ 14 milhões, a custo zero para a população. O programa prevê ainda os serviços de sinalização viária horizontal e vertical. No total, serão investidos aproximadamente mais R$ 10 milhões com recursos do Governo do Estado, através da Secretaria do Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas – SEDU.

VIADUTO

No mesmo dia da audiência pública para mais uma etapa do maior programa de recapeamento asfáltico da história do município, foi publicado no Diário Oficial do Paraná, o resultado da habilitação para construção do viaduto em Santa Terezinha de Itaipu.

RUAS BENEFICIADAS NA 8ª ETAPA

– AVENIDA SÉRGIO RONCATO – Entre a Rua 03 de Maio a Rua Vendramino Serafim;

– RUA FLÁVIO DAL BÓ – Entre a Avenida Silvino Dal Bó a Rua Vendramino Serafim;

– RUA DOMINGOS BENEDET – Entre a Avenida Silvino Dal Bó a Rua Vendramino Serafim;

– RUA VEREADOR WALDIR SALVAN – Entre a Avenida Silvino Dal Bó a Rua Vendramino Serafim;

– RUA JOÃO WALMOR SMÂNIA – Entre a Avenida Silvino Dal Bó a Rua Vendramino Serafim;

– AVENIDA SILVINO DAL BÓ – Entre a Rua João Walmor Smânia a Avenida Sérgio Roncato;

– RUA EDMUNDO ANACLETO – Entre a Rua João Walmor Smânia a Avenida Sérgio Roncato;

– RUA VENDRAMINO SERAFIM – Entre a Rua João Walmor Smânia a Avenida Sérgio Roncato.