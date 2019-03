Tambaqui Copacol grelhado ao creme de manjericão

INGREDIENTES:

150 g de Cenoura Baby Copacol

150 g de Vagem Copacol

2 xícaras de folhas de espinafre

100 ml de leite

50 g de mostarda amarela

1 xícara de manjericão fresco

300 ml de óleo vegetal

400 g de Filé de Tambaqui com pele Copacol

Azeite para dourar os filés

Sal a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

Azeite para saltear os legumes

Sugestão de acompanhamento: purê de batatas.

MODO DE PREPARO:

Corte fendas diagonais na pele do Filé de Tambaqui, tempere com sal e pimenta.

Aqueça uma frigideira de fundo grosso, doure as cenouras e as vagens num fio de azeite, junte as folhas de espinafre, tempere com sal e pimenta e deixe murchar. Reserve.

Para a emulsão: bata o leite com a mostarda, uma pitada de sal e o manjericão, no liquidificador. Junte o óleo em fio até obter um creme espesso e homogêneo. Reserve.

Numa frigideira antiaderente, doure o peixe num fio de azeite, primeiro a parte sem pele, depois a com pele.

Sirva o purê de batata e sobre ele os legumes salteados, depois o peixe e finalize com a emulsão (molho).

Para acessar o vídeo desta receita posicione o leitor de QR Code do seu celular na imagem abaixo: