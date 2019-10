Talk sobre Inteligência Artificial aproxima acadêmicos do mercado

A Unipar de Toledo promoveu palestra sobre inteligência artificial, trazendo o tema para mais próximo dos acadêmicos e profissionais da área. Foi durante o talk “Cases de Inteligência Artificial com Ferramentas IBM”, promovido pelo Ciape (Centro Integrado de Apoio a Projetos Empresariais) da Unipar, em parceria com a empresa Trade Tecnology, de Maringá.

Com o objetivo de ampliar o debate sobre as tendências no mundo da Tecnologia da Informática e Negócios, o evento contou com a presença do profissional experiente na área Wellinton Filipe da Silva. Ciência de dados, ferramentas IBM, gestão de projetos ágeis em Inteligência Artificial e cases de uso pelas organizações foram os assuntos tratados no encontro.