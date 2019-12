TAEKWONDO | Atletas buscam últimos pontos rumo a Tóquio

Seis brasileiros buscam os últimos pontos no ranking olímpico do taekwondo nesta sexta (6) e sábado (7), no Grand Prix Final, em Moscou. Entre os 128 atletas de 42 países na Rússia, estão os brasileiros Maicon Andrade (8º colocado na categoria acima de 80 kg), Ícaro Miguel (9º colocado até 80 kg), Edival Pontes (10º colocado até 68 kg), Paulo Ricardo Melo (14º colocado até 58 kg), Talisca Reis (12ª colocada até 49 kg) e Milena Titoneli (13ª colocada até 67 kg). Os cinco primeiros colocados do ranking, ao final da temporada 2019, tem vaga garantida em Tóquio. Mais uma vaga é destinada ao vencedor do Grand Slam Champions Series. Se o campeão estiver classificado pelo ranking, o sexto colocado também garante uma vaga.