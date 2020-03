Suspeitas de coronavírus são monitoradas pela Secretaria de Saúde em Umuarama

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (13), a secretária de Saúde, Cecília Cevidini, confirmou o isolamento domiciliar de seis pessoas com suspeitas do coronavírus e que apenas um caso está sob investigação: trata-se de uma mulher de 52 anos que voltou recentemente dos Estados Unidos e apresentou sintomas compatíveis com o coronavírus.

“Ela foi atendida no Pronto-Atendimento e está em isolamento em casa. Outras cinco pessoas que tiveram contato com ela também estão sendo monitoradas pela Secretaria de Saúde”, disse Cecília.

Apesar de o caso já ter sido comunicado ao governo, não estava no relatório oficial da Sesa (Secretaria Estadual de Saúde) desta sexta. De acordo com Cecília, a paciente chegou a fazer os exames, mas o resultado do Lacen é divulgado entre sete e dez dias depois da coleta.

“Apenas um caso suspeito, porque os outros cinco não apresentaram sintomas. Eles estão em isolamento porque tiveram contato próximo com a mulher”.

Sem pânico

A secretária faz questão de ressaltar que não há motivos para pânico e que as pessoas devem manter os cuidados com higiene.

Ela lembrou do caso de um homem de 52 anos que deu entrada no PA 24Hr na última quarta-feira (11) com suspeita de coronavírus que possui doença pulmonar crônica obstrutiva (DPCO) e de um casal que recentemente chegou de um cruzeiro e também foi colocado sob observação em Umuarama.

Outras suspeitas

O casal que está em isolamento vem sendo monitorado pela Secretaria de Saúde, além do paciente que também era monitorado entre quarta-feira (11) e quinta-feira (12) no Município, com suspeita de coronavírus.

Junto aos três casos, outras cinco pessoas, que mantiveram contato com alguns desses pacientes, também estão sendo monitoradas.

O casal retornou recentemente de um cruzeiro e apresentou sintomas de uma gripe forte e teve material coletado pela 12ª Regional de Saúde. O laboratório oficial, o Lacen, informou que o resultado deve sair ainda neste sábado.

De acordo com Viviane Herrera, chefe da 12ª Regional de Saúde, o primeiro exame feito para analisar o caso de coronavírus deu resultado negativo, apesar de as autoridades de saúde ainda aguardarem resultado oficial do Laboratório Central.

Conforme a secretária de Saúde de Umuarama, Cecília Cevidini, o outro caso considerado suspeito seria de um homem que teria procurado o Pronto Atendimento 24 Horas na quarta-feira (11) e foi diagnosticado com síndrome gripal. O paciente relatou que havia recentemente chegado da Espanha. Apesar de os resultados iniciais de exames terem dado negativo para coronavírus os casos não foram completamente descartados pela secretaria.

“Seguimos o protocolo do Ministério da Saúde e colocamos o paciente em isolamento. Ele foi examinado e os resultados apontaram normalidade. Na quinta-feira ele foi transferido para um hospital e submetido a tomografia. O resultado para covid-9 deu negativo, mesmo assim permaneceu sob monitoramento”, revelou a secretária, ressaltando que o paciente teria apresentado um exame feito na Espanha que já apontava sinal negativo para o coronavírus.

Informativo

Em Umuarama as pessoas que tiverem suspeita de coronavírus podem manter contato com a Secretaria de Saúde através dos telefones (44) 3639-1900 ou (44) 98457-1261. Também participaram da coletiva outros membros da Prefeitura, entre eles os chefes de Atenção Primária em Saúde, Elizeu Ampessan e a chefe da Covisa, Maristela de Azevedo Ribeiro. No Paraná são seis casos confirmados da doença: cinco em Curitiba e um em Cianorte, Segundo a Sesa todos os casos são “importados”; as pessoas foram contaminadas durante viagem ao exterior.

Veja abaixo a entrevista da secretária Municipal de Saúde Cecília Cevidini: