SUPERLIGA | Curitiba enfrenta Pinheiros em busca da terceira vitória seguida

Um duelo de adversários diretos é uma das atrações da Superliga 19/20 feminina de vôlei nesta sexta-feira (13). Em busca da terceira vitória consecutiva, o Curitiba Vôlei desafia o Pinheiros, às 19h, no Ginásio Henrique Villaboin, em São Paulo (SP). A partida é válida pela oitava rodada do turno e terá transmissão ao vivo do SporTV 2. O Pinheiros está na sexta posição na classificação geral, com 11 pontos (quatro resultados positivos e quatro negativos), enquanto o Curitiba Vôlei é o nono colocado, com cinco pontos (duas vitórias e cinco derrotas). O Sesc-RJ está na liderança, com 23 pontos e oito vitórias. “Depois que passamos pelo início da tabela, começamos os confrontos contra adversários diretos dentro da Superliga. Já superamos o Valinhos, o São Caetano e nosso foco agora é o Pinheiros. Esses pontos serão decisivos para chegarmos aos nossos objetivos”, explica da equipe paranaense, técnico Duda Nunes.