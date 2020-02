Supercopa: Athletico e Flamengo disputam primeiro título nacional do ano

Curitiba – Novidade na temporada 2020, a Supercopa do Brasil definirá neste domingo (16) o primeiro campeão do País neste ano. Ele sairá do confronto entre Athletico Paranaense e Flamengo, às 11h, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF).

A competição reúne os campeões da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro e da temporada passada e marca o início das competições nacionais no calendário deste ano. O jogo já tem mais de 40 mil torcedores com presença garantida. A carga total é de 71 mil entradas.

O duelo, realizado em partida única, marcará a terceira edição da Supercopa, que retorna após 28 anos. Em 1990, em jogos de ida e volta, o Grêmio foi campeão sobre o Vasco e em 1991, em partida única, o Corinthians venceu o Flamengo.

Neste retorno, que em caso de empate definirá o vencedor nos pênaltis, a Supercopa também será atrativa do ponto de vista financeiro para os clubes. Ao todo serão distribuídos R$ 7 milhões: R$ 5 milhões para o campeão e R$ 2 milhões para o vice.

As equipes

Neste domingo, o técnico Dorival Júnior terá força máxima contra o Fla, com exceção do veterano lateral-direito Jonathan, que segue se recuperando de lesão em Curitiba. Já o meia Fernando Canesin e o atacante Carlos Eduardo, que desfalcaram a equipe no empate com o Paraná Clube pelo Paranaense foram relacionados para o jogo, bem como o zagueiro Robson Bambu, que estava com a seleção olímpica. No Flamengo, Jorge Jesus espera uma liberação judicial para poder contar com o zagueiro Gustavo Henrique, que precisa cumprir um jogo de suspensão em competição nacional por punição sofrida ainda no ano passado, quando defendia o Santos. Caso contrário, Thuler será titular ao lado de Rodrigo Caio, que, recuperado, fará sua estreia no ano. Já Léo Pereira, zagueiro ex-Athletico, está fora, por lesão muscular.

FICHA TÉCNICA

Flamengo x Athletico-PR – 16/2, às 11h

Diego Alves; Rafinha, Thuler, Rodrigo Caio e Filipe Luís; Arão; Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Bruno Henrique; Gabigol. Técnico: Jorge Jesus

Santos; Khellven, Thiago Heleno, Lucas Halter e Márcio Azevedo; Wellington, Erick, Cittadini e Marquinhos Gabriel; Nikão e Rony. Técnico: Dorival Jr