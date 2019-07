Superagui é um paraíso de ilha ao seu alcance

A Vila da Barra de Superagüi, na ilha de Superagüi, fica ao lado do Parque Nacional que junto com o Lagunar Cananéia-Paranaguá e compõe a 3ª maior área de reserva da biosfera do planeta. Trata-se de um bairro marítimo do município de Guaraqueçaba, litoral norte do Estado do Paraná. É uma ótima opção para quem quer descansar a alguns quilômetros da capital Curitiba.

A Ilha de Superagüi fica entre a Ilha do Mel\PR e a Ilha do Cardoso\SP, possui uma praia deserta com extensão de 40 quilômetros.

E embora instituído Patrimônio Mundial da Humanidade, Área de Proteção Ambiental de Guaraqueçaba, Unidade de Conservação da Biodiversidade, e Parque Nacional da Biosfera Mundial, são os nativos que zelam pelo ordenamento e ocupação do solo in loco desde os primórdios e até a atualidade, da segurança na ilha, e no controle de visitação. São os ilhéus responsáveis por alimento, saneamento, transporte, pontes, iluminação, telecomunicações, saúde, educação, esporte, lazer. São os guaraqueçabanos tradicionais que em sua grande maioria preserva a rica floresta e trata das praias e do mar, patrimônio brasileiro e natural de todos nós. Pesquisadores e técnicos, gestores públicos e cientistas realizam suas atividades que por anos consecutivos foi gerida com sucesso, transparência, e acessibilidade à todos pelos Chefes do PARNA de Superagui, através do ICMBio – Instituto Chico Mendes de Biodiversidade. Importante mencionar que a Vila da Barra de Superagüi não faz parte do Parque, e o perímetro municipal para expansão do vilarejo conforme índice populacional oriundo da ascendência de descendência natural.

Superagüi é um lugar de incrível beleza e perfeito ecossistema.

Desembarcando em Superagüi, o turista pode se hospedar em algumas das pousadas ou campings. Existem alguns nativos que alugam casas, basta se informar, escolher a hospedagem que mais se adequar à você, e aproveitar alguns dias em contato com a natureza.

A Vila da Barra de Superagüi é plana e é bem fácil se localizar por lá. Há um comércio pequeno e suficiente, e que pode aliviar o peso da sua bagagem e movimentar a economia local. Existem restaurantes e lanchonetes. Também há padarias. É importante levar repelente, afinal, você vai visitar um pedaço de floresta no meio do mar. Lá não existe farmácia. Se fizer uso de remédios ou considerar prudente, leve seu kit pessoal, acrescido de capa de chuva que é comum em toda a época do ano no clima temperado úmido ao qual fazemos parte.

A Vila da Barra de Superagüi é uma espécie de receptivo oceânico da lindíssima e bucólica Guaraqueçaba, sede municipal deste bairro marítimo, o mais populoso na região. Você pode visitar a sede da cidade embarcando em Superagüi, o passeio navega por uma baía tranquila, muito próxima a áreas de extensa reestinga e é comum avistarmos guarás, garças, mergulhões, gaivotas, além dos golfinhos.

Na ilha você pode combinar passeios de charrete e que podem te levar até a extremidade sul\sudeste de Superagüi, em Ararapira. Poderá avistar as Ilhas de Pinheiro e Pinheirinho, e de Cardoso. Há revoadas de papagaios-da-cara-roxa, presença de cardumes, e o dito barulho do mundo escutado por lá é dos mais harmoniosos e afinados que se possa ouvir.

E se você está imaginando que no decurso do percurso haja algum comércio, se engana, a praia deserta de Superagüi é desértica mesmo! Apenas três famílias tem permissão para manutenção de suas vidas, já que estão ali em conformidade ambiental e antes de qualquer legislação. Leve água, lanche, protetor solar, repelente, capa de chuva, e lembre que você é responsável por todo resíduo que produzir. Colabore levando da Ilha os seus resíduos, e o que mais puder e quiser contribuir, depositando os dejetos no desembarque em Paranaguá onde começou seu lazer.

A pé, de bicicleta, ou de carroça, a praia deserta inspira leveza e regeneração, beleza e onipotência. Veículos automotores não são permitidos nem pela área de vila tanto quanto na extensão do Parque Nacional de Superagüi.

Outro passeio que costuma atrair os turistas, seja pelo nascer ou pelo pôr-do-sol fantástico, como pela possibilidade de permanecer no banco de areia que se forma em frente a ilha no trecho que chamam de Ponta das Gaivotas. Conforme o horário da maré ele fica acessível a pé, mas é mais seguro combinar com uma embarcação local, que leva e trás com segurança no horário combinado.

Você pode realizar vários passeios de barco e conhecer outras vilas da Ilha de Superagüi, como a Colônia de Superagui, onde fica a primeira Capela da região.

Os moradores são receptivos ao turismo. Em média, 1200 pessoas residem no vilarejo que nos mapas de história é citado como Supraway. Rainha do Mar é o significado de Superagüi que em 2009 foi registrada no mapa do Brasil como perímetro urbano vizinho do PARNA. A Vila da Barra de Superagüi é um paraíso ao seu alcance!

Crédito: Luê Andradde