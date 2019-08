Sul-Brasileiro de Kart conhecerá campeões de 2019 em Londrina

Pelo segundo ano consecutivo, os campeões do Campeonato Sul-Brasileiro de Kart serão conhecidos em Londrina, no norte do Paraná. A Final da 21ª edição será disputada neste sábado no Kartódromo Luigi Borghesi.

A organização do evento é da Associação dos Kartistas da Região de Londrina (AKRL), com supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA), da Federação do Automobilismo do Estado de Santa Catarina (Fauesc) e da Federação Gaúcha de Automobilismo (FGA).

As provas das categorias da manhã serão a partir das 10h10. Vão à pista, pela ordem, as categorias Graduados, Júnior, Sênior A, Sênior B, Sênior B Londrina, Cadete, F-4 e F-4 Londrina. Já a programação da tarde será a partir das 13h. A ordem das provas serão Codasur, Mirim, F-4 Sênior, F-4 Super Sênior, F-4 Super Sênior Máster, Júnior Menor, Novatos, Super Sênior e Super Sênior Máster.