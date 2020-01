Sucesso da Pós FAG, Saúde Estética abre 6ª turma em 2020

O sucesso da Especialização em Saúde Estética se consolida com uma nova turma anunciada. O Programa de Pós-Graduação do Centro Universitário FAG confirmou o início da sexta edição do curso, que busca a formação de profissionais capacitados para atuação em estética corporal e facial, com foco nos principais problemas de estéticos da atualidade: rugas, flacidez, celulite, estrias, melasmas e manchas /ou manchas de pele.

A especialização é direcionada a farmacêuticos, médicos, enfermeiros, biomédicos e áreas afins. “A saúde estética foi incorporada no escopo de atuação de vários profissionais de saúde. Baseado nessa atribuição e na necessidade de atualização em relação às tecnologias nessa área, é que o curso foi proposto”, explica a proponente da Especialização e coordenadora do curso de Farmácia do Centro FAG, Patrícia Rosa Lucca.

O curso tem a duração de 20 meses, contando o período para a elaboração do TCC. “Em um primeiro momento, vamos abordar questões legais; na sequência vamos revisar alguns aspectos como a Citologia e Anatomia; aí chegamos aos módulos específicos, como suplementos, ultracêuticos, cosméticos, laser, botox, microvasos, equipamentos etc”, destaca Patrícia.

PÓS FAG

As aulas têm previsão para começar entre março e abril deste ano. O setor do Programa de Pós-Graduação Centro Universitário FAG fica no Bloco IV da instituição. A equipe está em férias, mas retorna no dia 6 de janeiro. Para mais detalhes, entre em contato pelo telefone: (45) 3321-3964.